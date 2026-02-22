Um casal foi preso em Caseara, região oeste do Tocantins, após a Polícia Militar (PM) recuperar joias e artigos de luxo avaliados em cerca de R$ 550 mil. Foram encontrados mais de cem cordões e pulseiras de ouro que, segundo os militares, seriam oriundos de um roubo qualificado ocorrido em Santana do Araguaia (PA).\nConforme a PM, imagens de monitoramento mostraram que os suspeitos — um homem de 20 anos e uma mulher de 27 anos — haviam atravessado a balsa rumo ao Tocantins e estavam em uma motocicleta branca. Com esse alerta, as equipes iniciaram buscas em hotéis de Caseara.\nOs policiais localizaram a moto e o casal em um estabelecimento da cidade. Durante a abordagem, encontraram joias espalhadas sobre a cama e um revólver calibre .38 com três munições intactas. Os nomes dos suspeitos não foram informados e o g1 não conseguiu contato com a defesa deles.