Um casal foi preso nesta terça-feira (24) suspeito de participar de um esquema de tráfico de drogas junto com um professor universitário, em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a polícia, o professor armazenava drogas que seriam distribuídas para outras pessoas.\nForam detidos uma mulher de 39 anos e um homem de 27 anos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso o g1 não conseguiu contato com as defesas deles.\nConforme apurado pela TV Anhanguera, o casal foi preso no setor Araguaína Sul. Segundo a polícia, eles têm ligação com uma facção criminosa de atuação nacional.\nGoiana conhecida como 'Musa do Crime' entra na lista dos mais procurados do Rio de Janeiro\nMãe e filho são presos suspeitos de tráfico após polícia apreender drogas em lanchonete de Palmas\nHomem é preso com mais de 120 quilos de drogas em Senador Canedo, diz polícia