Investigados por liderar o núcleo financeiro da facção, casal teria utilizado contas bancárias dos próprios filhos adolescentes para ocultar o dinheiro do tráfico, segundo o MP (Divulgação/Comunicação MPGO)\nO casal goiano suspeito de movimentar dinheiro do Comando Vermelho está foragido, segundo o Ministério Público de Goiás. O casal foi um dos alvos da Operação Cifra Vermelha, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na última terça-feira (18).\nDe acordo com as investigações, o casal exerce a função de liderança do núcleo financeiro da facção, valendo-se, inclusive, de contas bancárias abertas em nome dos próprios filhos adolescentes, de 12 e 14 anos de idade, para movimentar e ocultar quantias depositadas por traficantes ligados ao Comando Vermelho em Goiás.