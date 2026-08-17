O casal Hiago Marinho e Sabrina Rodrigues decidiu usar uma retroescavadeira para revelar o sexo do primeiro filho. O evento foi realizado na Praia da Graciosa, em Palmas, e chamou atenção nas redes sociais. Nas imagens, a escavadeira gira algumas vezes e a caçamba despeja pó de amido da cor azul, revelando a chegada de Hitalo.\nO chá revelação aconteceu neste sábado (15). Segundo o pai, a ideia de usar o maquinário foi inspirada na profissão de engenheiro civil, em que atua há 10 anos.\nResolvi fazer o chá revelação com a ideia de usar a escavadeira hidráulica. A esposa achou legal. Diferente! Por saber que trabalho com isso. Eu vivo disso aqui praticamente, locação de equipamento, máquinas pesadas, sou operador também. Quando veio o primeiro filho, pensei: 'Vou fazer com escavadeira hidráulica'. E a empresa é de família", contou.