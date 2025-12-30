-VÍDEO: Casal morre após carro ser alvo de tiros em Valparaíso de Goiás (1.3355504)\nUm homem e uma mulher morreram após o carro em que estavam ser alvo de disparos de arma de fogo, perder o controle e bater em um poste na noite de sábado (27), no Setor Parque Rio Branco, em Valparaíso de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal (DF). Outras duas pessoas — uma mulher e uma criança — também estavam no carro e sobreviveram.\nImagens de câmeras de segurança obtidas pela TV Anhanguera mostram o momento em que um carro branco se aproxima do veículo da família que perde o controle e bate contra um poste (veja o vídeo no início da matéria).\nSegundo o Corpo de Bombeiros, no local, a equipe encontrou o veículo com diversas marcas de tiros. A condutora, Joyce Rodrigues da Silva, de 26 anos, e o passageiro dianteiro, Gleicinario de Souza Mareira, de 40, apresentavam perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Eles chegaram a ser socorridos e levados para unidades de saúde.