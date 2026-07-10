Um vídeo que mostra um homem chegando do trabalho para surpreender a companheira com um buquê de flores e um pedido de casamento tem emocionado internautas nas redes sociais. A publicação, feita pela empresária e esteticista Maysa Vitória Araújo, já ultrapassou 290 mil visualizações e acumula mais de 27 mil curtidas.\nSegundo Maysa, o pedido aconteceu em 30 de agosto de 2025, e o casamento foi celebrado exatamente nove meses depois, em 30 de maio de 2026.\n"Naquele momento do buquê que eu fui pedida em casamento. Ele organizou tudo com a irmã dele, ele me pediu dia 30 de agosto de 2025 e casamos dia 30 de maio de 2026", contou ao g1.\nCasal de ciclistas que se conheceu na Romaria fica noivo um ano depois, a caminho da Festa do Divino Pai Eterno\nEstudante diverte web ao questionar item de segurança no Batalhão de Rotam: "Quem vai ser doido de pular?"