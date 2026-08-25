O caseiro Ilmar Litor Kappel, de 73 anos, morreu após entrar em uma área de mata para combater um incêndio na zona rural de Posse, município localizado no nordeste de Goiás. O fogo atingiu a vegetação às margens da GO-108, em uma Área de Preservação Permanente (APP).\nIlmar cuidava da propriedade onde as chamas tiveram início na última sexta-feira (21) e tentou conter o avanço do fogo ainda nas primeiras horas do dia. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado inicialmente no fim da manhã para realizar o combate às chamas na região.\nPor volta das 16h, a corporação recebeu um novo chamado informando o desaparecimento do idoso, que havia subido em direção à mata e não retornado.\nUma força-tarefa composta por bombeiros militares e voluntários foi mobilizada para realizar buscas terrestres, com apoio de drones. Por volta das 17h30, o corpo de Ilmar foi avistado a cerca de 20 metros abaixo do topo de um morro, em uma encosta íngreme, escorregadia e com pedras. A vítima já estava sem vida e apresentava queimaduras pelo corpo.