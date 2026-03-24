Ágatha Sophia tinha 4 anos quando desapareceu (Reprodução/Arquivo da família de Ágatha Sophia)\nA Polícia Civil do Tocantins abriu inquérito para investigar o desaparecimento de Ágatha Sophia Almeida Xavier, de 4 anos, no Rio Tocantins, em Tocantinópolis. A medida ocorre após a suspensão das buscas pela criança, que seguiam há dias sem resultado.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso passa a ser apurado pela 3ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV) de Tocantinópolis, responsável por investigar as circunstâncias do desaparecimento.\nÁgatha Sophia desapareceu após entrar no Rio Tocantins. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas por vários dias, mas não localizaram a criança. Diante da ausência de novos indícios, as operações foram suspensas.