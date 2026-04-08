O caso do bebê Gael Kelvin Silva Lima, levado morto a um hospital com sinais de violência sexual em Peixe, teve desfecho nesta terça-feira. O Tribunal do Júri condenou a mãe, Flávia Luz Silva, e o padrasto, Israel Ferreira Tavares, por homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura. As penas somadas ultrapassam 60 anos de prisão.\nDe acordo com a sentença, os jurados reconheceram a materialidade dos crimes e a autoria dos acusados. O Conselho de Sentença considerou que a morte ocorreu com emprego de meio cruel e contra vítima menor de 14 anos, além de confirmar a prática de violência sexual e agressões.\nPara Israel Ferreira Tavares, a pena chega a 34 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. Já Flávia Luz Silva recebeu condenação de 28 anos de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção. A Justiça determinou o cumprimento das penas em regime fechado.