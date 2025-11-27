Um idoso de 61 anos morreu após levar facadas durante uma briga em uma distribuidora de bebidas na região norte de Palmas. O suspeito, um policial civil aposentado, também de 61 anos, se apresentou à Polícia Civil, permaneceu em silêncio durante o interrogatório e responderá ao processo em liberdade.\nRelatos incluídos em boletins da Polícia Militar e da Polícia Civil apontam que a discussão começou após provocações, agressões e ameaças entre os homens. Testemunhas mencionaram falas hostis e tentativas de defesa antes das facadas. O caso ainda passa por investigação e ganhou repercussão devido ao perfil do suspeito, ao salário de mais de R$ 21,9 mil e às declarações atribuídas a ele após saber da morte da vítima.\nCriança vai parar na UTI após ser picada por abelhas da cabeça aos pés, em Catalão