Gustavo Veloso Feitosa foi encontrado morto em uma casa na região norte de Palmas (Reprodução/Instagram de Sabrina)\nAs últimas horas de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, antes da morte em uma casa na região norte de Palmas, passaram por diferentes versões apresentadas pelo pai, Igor Gustavo Veloso de Souza. Ao longo da investigação, a Polícia Civil confrontou os relatos com depoimentos, laudos periciais, imagens e outros elementos reunidos pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).\nNa manhã desta segunda-feira (28), durante coletiva de imprensa, o delegado Eduardo Menezes apresentou a reconstrução feita pela investigação. Segundo a Polícia Civil, Gustavo entrou na piscina da casa do pai sem autorização. Igor relatou que retirou o menino da água depois de perceber que ele havia se afogado. A criança, conforme o relato apresentado pelo pai aos investigadores, disse que a mãe havia permitido o banho.