O desaparecimento de Laura Vitória Oliveira da Rocha, em Palmas, foi denunciado à Organização das Nações Unidas (ONU) pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca). A medida foi tomada dez anos depois do desaparecimento devido a supostas falhas nas investigações.\nLaura Vitória foi vista pela última vez no dia 9 de janeiro de 2016, quando saiu de casa para ir a um supermercado, na região sul da capital. Imagens de câmeras de segurança mostram a menina entrando e saindo do local.\nDe acordo com a secretária-executiva do Cedeca Glória de Ivone, Mônica Brito, a medida foi adotada após a organização identificar supostas falhas nas investigações. Entre os pontos citados estão indícios de inconsistências nos procedimentos iniciais e as mudanças de delegacias responsáveis pelo caso, sem avanço nas apurações sobre o desaparecimento.