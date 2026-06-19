O empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, tornou-se réu pelo assassinato do vigia Dhemis Augusto Santos, ocorrido em um shopping center de Palmas. A denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO) foi aceita pela 1ª Vara Criminal de Palmas, configurando o caso como homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.\nO crime foi registrado em 29 de novembro de 2025, na região sul da capital, após uma discussão motivada pelo estacionamento irregular do veículo de luxo do empresário. Imagens das câmeras de segurança mostram que, mesmo após o vigia se afastar para a praça de alimentação, Waldecir o seguiu, desferindo ameaças e agressões antes de atirar em seu abdômen com uma pistola 9 mm.\nQualificadoras e pedidos do MPTO\nA acusação sustenta que o crime possui quatro agravantes que podem elevar a pena: