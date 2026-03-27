A chikungunya acendeu alerta em Goiás. O total de casos da doença confirmados nos primeiros três meses deste ano já é o dobro do registrado em todo o ano passado. Além disso, o estado tem registrado uma série histórica de notificações pior do que em 2024, ano com a maior quantidade de confirmações da doença viral.\nNeste ano, até o momento, já são 4.477 ocorrências, especialmente na região Sul do Estado, com maior concentração em Caldas Novas, que também teve o primeiro óbito em 2026. No ano anterior, foram 3.510 notificações e 2.130 confirmações.\nOs dados integram o painel de monitoramento de arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), com números de casos até a 11ª semana epidemiológica, ou seja, até o dia 21 de março.\nE conforme os números, além de ter registrado o dobro em relação a 2025, o Estado também teve a pior série histórica dentre as 11 primeiras semanas. No mesmo período de 2024, quando foram notificados 14.484 casos, sendo 10.559 confirmados, estas primeiras semanas já apontam para um aumento de 10,7% no total de notificações. Neste ano, os dados apontam para um acumulo de 6.667 comunicados – entre os 6.694 já registrados –, enquanto há dois anos atrás, eram 6.020.