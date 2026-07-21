Maria Rodrigues Ribeiro e Ana Cláudia Gomes da Luz tomaram posse em sessão extraordinária (Reprodução/Instagram de Câmara de Goiatins)\nA Câmara Municipal de Goiatins empossou, na manhã desta terça-feira (21), duas vereadoras em cargos estratégicos do município após o afastamento do prefeito Manoel Natalino Pereira Soares (Republicanos) e do vice-prefeito José Américo Aquino Sousa Filho (PDT). Ana Cláudia Gomes da Luz, conhecida como Pretinha Borá (MDB), assumiu a presidência da Mesa Diretora, enquanto Lilian Maria Rodrigues Ribeiro (Republicanos) tomou posse como prefeita interina.\nAs mudanças ocorreram em cumprimento à decisão da Justiça Eleitoral, que determinou o afastamento imediato da chapa eleita nas eleições de 2024. Lilian permanecerá à frente do Executivo até a posse dos candidatos eleitos na eleição suplementar, marcada para 25 de outubro de 2026.