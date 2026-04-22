O processo é simples e pode ser feito sem sair de casa. O cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp oficial (62) 3093-9223 ou pelo site do consórcio Limpa Gyn (Divulgação/ Limpa Gyn)\nAquelas faxinas de fim de semana costumam revelar um problema comum em muitas casas: o que fazer com aquele sofá rasgado, o armário de cupim ou a geladeira que parou de funcionar? O descarte irregular em lotes baldios ou margens de córregos, além de crime ambiental, favorece a proliferação de doenças, por isso, nestes casos, é importante acionar o Cata-treco. O serviço oferecido pelo consórcio de limpeza da capital, Limpa Gyn, tem a função de coletar os materiais que não têm mais utilidade em casa e vão ser descartados.\nO programa é totalmente gratuito e visa garantir o destino correto a resíduos que o caminhão de lixo convencional não consegue carregar. Ao DAQUI, Yuri Barbosa, engenheiro civil e gerente operacional do projeto, explicou que após ser feita a solicitação, o objeto é recolhido em até 48h.