João Manoel perdeu o celular no mar e foi localizado 15 dias depois funcionando (Reprodução / TV Anhanguera)\nUm goiano perdeu o celular durante as férias e teve o aparelho devolvido funcionando após ter ficado 15 dias na água salgada do mar de Maragogi, em Alagoas. Segundo Jardiael Silva, ele encontrou o celular enquanto rastreava metais. O celular já está com o dono em Goiânia.\nEu comprei um detector de metal, e a gente vai procurar aliança e qualquer tipo de metal e chegando lá eu achei (o celular) muito incrível, porque era quase impossível”, afirmou Jardiael à TV Anhanguera.\nO celular foi perdido no dia 21 de dezembro. Segundo o dono do aparelho, o engenheiro João Manoel Braollos, ele só percebeu a falta do celular quando estava retornando para casa das férias com a família, quando a esposa pediu para tirar uma foto no celular dele. Antes de perceber a perda do aparelho, ele informou que teve cuidado.