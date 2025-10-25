A Prefeitura de Goiânia entrega neste sábado (25) a conclusão de parte do muro do Cemitério Municipal Parque, no Setor Urias Magalhães, – cuja reforma foi iniciada em 2022 e estava inacabada – e a revitalização da fachada do Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários.\nNa unidade do Urias Magalhães, o muro abaixo da entrada de pedestres foi finalizado, mas a outra parte segue no modelo antigo, de altura baixa. Já na outra unidade, todo o muro e área administrativa foram pintados na cor azul, descrita como a original desde o tombamento, em 2000.\nA situação precária dos quatro cemitérios municipais não é recente, mas a reportagem voltou a mostrar em julho o problema observado em cada um.\nNo Cemitério Parque, o muro inacabado há mais de dois anos dava livre acesso ao espaço, além dos prédios que demandavam reparos estruturais diante de infiltrações, vidros quebrados e portas danificadas. No Santana, mato alto era visto nos túmulos mais ao fundo.