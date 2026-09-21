-Vídeo (1.3458791)\nUm menino caiu com o bolo de aniversário da mãe, de 34 anos, em Goianira, na Região Metropolitana. A cena viralizou na internet e já acumula mais de dois milhões de visualizações. O vídeo publicado pelo pai, Claudio Melo, mostra o momento em que o menino Miguel Lima, de 9 anos, sai do carro carregando o bolo nas mãos, mas acaba derrapando na brita. Ele e o bolo caem no chão (veja o vídeo acima).\nO vídeo publicado no sábado (21) mostra o pai pegando as compras na parte de trás do carro, com ingredientes para fazer uma macarronada. Enquanto o pai pega as compras, o filho sai pela porta da frente do veículo com o bolo nas mãos. Claudio contou ao DAQUI que a criança passou o trajeto com o bolo no colo para evitar que estragasse. No entanto, ao estacionar,havia um monte de britas, onde a criança acabou escorregando e o bolo vai parar no chão.