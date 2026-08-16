Cidade de Natividade (TO) (Divulgação / Polícia Militar Governo do Tocantins)\nCom 292 anos de história, Natividade, no sudeste do Tocantins, reúne cultura, espiritualidade, natureza e gastronomia em um só destino. Fundada em 1734, a cidade tem um dos mais importantes complexos históricos do estado e convida os visitantes a percorrer ruas de pedra, conhecer museus, tradições centenárias e descobrir paisagens naturais de tirar o fôlego.\nA cidade ganhou projeção nacional ao servir de inspiração para cenários e personagens da novela O Outro Lado do Paraíso, exibida pela TV Globo. A misteriosa personagem Mercedes foi inspirada em Dona Romana, responsável pelo Centro Bom Jesus de Nazaré, espaço que recebe visitantes interessados em conhecer a história e o legado da líder espiritual.\nPara quem busca aventura e contato com a natureza, Natividade também oferece opções de ecoturismo. Em poucos quilômetros, é possível alternar entre passeios históricos e banhos em águas cristalinas, transformando a viagem em uma combinação de cultura, contemplação e aventura.