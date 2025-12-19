O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) funciona, desde segunda-feira (15), em novo endereço, na Rua Francisca Costa Cunha Tita, no Setor Aeroporto. Segundo a Prefeitura de Goiânia, o espaço é definitivo, apesar de reclamações de moradores e comerciantes da região.\nAntes instalado em um prédio na Alameda Botafogo, no Setor Central, o Centro Pop funciona como um espaço de acolhimento a pessoas em situação de rua, dando apoio e socialização, oferecendo refeições, higiene pessoal, guarda de pertences, acesso a documentos, atendimento psicossocial, atividades culturais e encaminhamento para outros serviços.\nProblemas estruturais no Mercado da Vila Nova suspendem atividades\nAuditoria federal aponta queda de 85% na produtividade das maternidades de Goiânia