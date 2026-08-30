Ipê amarelo, um dos mais comuns no Tocantins (Clóvis Cruvinel)\nMesmo durante o período mais seco do ano, o Cerrado ganha novas cores no Tocantins. Em Palmas, espécies como ipês, pequis, cega-machado e fava-de-bolota florescem e transformam ruas e áreas verdes da capital.\nA paisagem chama a atenção de quem passa pelas árvores. Para muitos moradores, a florada é também uma oportunidade de fotografar e observar espécies nativas do bioma.\nQuando chega essa época, a gente sai de casa e se depara com buquês naturais. Você vê várias cores e isso tudo a gente tem que registrar, porque de um dia para o outro elas se acabam", contou a moradora Thalita.\nO cega-machado, também conhecido como pau-de-rosas, aparece com flores em tons rosados e roxos. Já os ipês se destacam principalmente pelas flores amarelas, comuns na paisagem urbana de Palmas. A fava-de-bolota, símbolo do Tocantins, também faz parte desse cenário.