A dupla César Menotti e Fabiano arrematou 50% da vaca 'Ísis Valverde' por R$ 1.980.000,00 e agora compartilha a matriz de elite da raça nelore com os sertanejos Henrique e Juliano. O valor será pago em 30 parcelas de R$ 66 mil.\nO arremate aconteceu durante a 5ª edição do Leilão Fazenda Terra Prometida & Convidados Especiais, realizado em Porto Nacional. O evento foi realizado nos dias 22, 23 e 24 de maio e movimentou R$ 133 milhões, segundo o Lance Rural, responsável pela transmissão oficial do leilão.\nFabiano Menotti compartilhou a conquista em uma postagem no Instagram, em que destacou a valorização da vaca em R$ 3,9 milhões.\nCom participação de Vini Jr., Shakira lança clipe de 'Dai Dai', música oficial da Copa\nApós 'O Agente Secreto', Tânia Maria estará em filme com Jesuíta Barbosa\n'A vida sexual de um padre existe', diz Padre Fábio de Melo