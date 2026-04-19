Documento obtido pelo POPULAR revela que 45 endereços foram mapeados por conta da contaminação com Césio-137 após o manuseio indevido de aparelho radiológico, em Goiânia (Divulgação/Cnen)\nHá quase quarenta anos, o Brasil vivenciou o maior acidente radiológico da história ocorrido em Goiânia. Em setembro de 1987, o manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado causou um acidente que causou a contaminação de 45 endereços da capital goiana com partículas de césio-137.\nA reportagem teve acesso ao “Relatório do Acidente Radiológico” elaborado por profissionais da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) e apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Césio-137, instaurada no Senado Federal em 1987, que investigou as responsabilidades político-administrativas no acidente radiológico de Goiânia.