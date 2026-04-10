Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Goiânia propõe a criação de um novo feriado municipal, no dia 13 de setembro. De acordo com a proposta, a escolha da data homenageia as vítimas do acidente radiológico com o Césio-137, ocorrido em 1987, e busca instituir um momento anual de reflexão, memória e conscientização sobre segurança radiológica na capital.\nSe a proposta for aprovada e sancionada, as atividades administrativas dos órgãos públicos municipais serão suspensas nesse dia. Os serviços essenciais como saúde de urgência, segurança pública, limpeza urbana e transporte coletivo, deverão funcionar normalmente.\nO projeto foi apresentado na última quarta-feira (8) pelos vereadores Igor Franco (Podemos) e Luan Alves (MDB). O texto cria oficialmente o “Dia em Memória das Vítimas do Césio-137” como um feriado cívico e memorial.