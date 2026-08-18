A desocupação de 50 chácaras às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (UHE Lajeado), em Palmas, começou nesta terça-feira (18). As famílias que ocupavam a área tiveram que deixar os terrenos, e as construções começaram a ser demolidas por determinação da Justiça Federal. A ordem atende a um pedido de reintegração de posse feito pela Investco, concessionária responsável pela usina.\nA disputa judicial entre os posseiros e a concessionária se arrasta desde 2014, na altura dos km 36 e 37 da rodovia. Em março deste ano, os moradores foram notificados a deixar o local e demolir os imóveis. Já em julho, a decisão de reintegração de posse foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília.\nAção cumpre determinação da Justiça Federal a pedido da concessionária Investco (Reprodução / Instagram Jornal Sou de Palmas)