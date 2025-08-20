Sete policiais militares estão sendo julgados em Goiânia pela morte de quatro pessoas em uma propriedade rural de Cavalcante, no nordeste de Goiás. O crime, que ocorreu em janeiro de 2022, teve 58 disparos de arma de fogo.\nO júri começou na manhã de terça-feira (19) e deve durar até três dias, com término previsto para quinta-feira (21). A sessão é conduzida pelo juiz Lourival Machado da Costa e pela promotora Renata de Oliveira Marinho e Sousa.\nOs réus são os sargentos Aguimar Prado de Morais e Mivaldo José Toledo, o cabo Jean Roberto Carneiro dos Santos e os soldados Luís César Mascarenhas Rodrigues, Ítallo Vinícius Rodrigues de Almeida, Welborney Kristiano Lopes dos Santos e Eustáquio Henrique do Nascimento.\nVeja a entrevista da defesa e do juiz na TV Anhanguera: Sete policiais suspeitos de chacina em Cavalcante passam pelo primeiro dia de julgamento