-Vídeo DAQUI: CHACINA (1.3444203)\nA cobrança de uma dívida de R$ 250 mil referente à negociação de um caminhão-prancha foi a motivação para a chacina que deixou quatro mortos na última terça-feira (11), no Setor Parque Lago, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o delegado José Antônio Sena, responsável pelo caso, as vítimas foram surpreendidas por dezenas de disparos assim que chegaram à residência de um policial militar da reserva para cobrar o valor (confira o vídeo acima).\nTrês suspeitos do crime foram identificados pela Polícia Civil e estão sendo procurados. Por não terem seus nomes divulgados, o DAQUI não conseguiu contato com a defesa até a última atualização desta reportagem.\nAo g1, o delegado informou que, no local, a polícia encontrou uma arma de fogo em posse de uma das vítimas. Segundo Sena, das quatro vítimas, duas eram moradoras de São João d'Aliança. Os outros dois mortos vieram de São Paulo.