-VÍDEO CHAMINÉS FADAS (1.3457726)\nA visitação ao raro monumento geológico conhecido como "chaminés de fadas", situado em Campos Belos, no Nordeste de Goiás, requer planejamento e atenção rigorosa às diretrizes de segurança e preservação ambiental. Para proteger as frágeis torres sedimentares e garantir a integridade dos ecoturistas, a operação estruturou regras específicas de acesso, conduta e agendamento digital. Confira abaixo o passo a passo de como agendar a visita, as normas de preservação e os cuidados necessários durante a trilha.\nAgendamento prévio e limite diário\nPara evitar a degradação ambiental e a superlotação do espaço, o fluxo de turistas é restrito:\nCapacidade limitada: A entrada é controlada com um teto máximo de 50 visitantes por dia. A trilha é considerada de nível fácil e a recomendação é fazer o passeio pela manhã, entre 6h e 10h, ou à tarde, das 15h às 18h. O ingresso custa R$ 70 por pessoa.