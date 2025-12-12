Um chefe de facção foi preso em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, suspeito de matar um barman na Bahia em 2023. Segundo a Polícia Civil da Bahia, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado de alta periculosidade.\nO suspeito não teve o nome divulgado, por isso, O POPULAR não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nOperação mira suspeitos de traficar medicamentos e vender 'assessoria' para abortos em grupos na internet\nSuposto assassino em série que matou jovem a caminho do trabalho vai a júri popular, em Rio Verde\nVenda de moto teria motivado atentado em praça em Rio Verde\nO homem foi preso nesta quinta-feira (11) enquanto conduzia um veículo no setor Guaíra, em Águas Lindas. O homem é suspeito de matar o barman Diego Queiroz em 5 de junho de 2023.