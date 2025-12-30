A combinação de calor e umidade com a chegada de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva em quase 200 cidades de Goiás. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) alerta que o risco de tempestades com raios e rajadas de vento deve aumentar nos próximos dias.\nEm Goiânia, há previsão de pancadas isoladas de chuva. A temperatura máxima pode atingir 34°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 80%.\nSegundo o Cimehgo, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou chegar a 50 mm por dia. As rajadas de vento podem superar os 50 km/h.\nOnda de calor: Inmet emite alerta de altas temperaturas para Goiás e outros estados\nAlerta de chuvas fortes é lançado para Goiás neste final de semana; veja regiões que serão mais afetadas\nAlerta de calor extremo para Goiás e outros estados tem data para acabar; veja a previsão