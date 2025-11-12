O novo brinde da promoção Juntou, Trocou chega para cutucar a veia culinária do goiano. Trata-se do Kit Mão na Massa, um quarteto de respeito para quem quer cozinhar ou simplesmente ter utensílios bonitos para fingir que é bom na cozinha.\nPara quem já tem o domínio das massas caseiras este é o momento perfeito para adquirir itens de qualidade e com bom preço. E o melhor, tudo com o selo de qualidade das informações divulgadas pelo Jornal DAQUI.\nO novo brinde inclui uma forma de pão (27cm), uma forma com fundo removível (22cm), uma forma para bolos e pudins (24cm) e uma forma para pizza (29cm). Agora acabou a desculpa de que faltava utensílios em casa para preparar você mesmo suas delícias e deixar de pedir comida por delivery.\nEm clima de Natal, comércio sorteia carros para atrair clientes\nShoppings antecipam chegada do Papai Noel e de decoração natalina em Goiânia