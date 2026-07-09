A homenagem surpresa que crianças fizeram para o médico Thiago de Moura Arruda em uma unidade de saúde rural de Peixe, no sul do Tocantins, continua emocionando o profissional meses após a despedida. Depois de trabalhar por quatro anos no povoado Lagoa do Romão, ele deixou o posto para assumir uma nova etapa na carreira, mas conta que a mudança trouxe uma saudade difícil de superar.\nEm entrevista ao g1, Thiago afirmou que viveu um processo parecido com o de quem precisa deixar a cidade natal para buscar novos caminhos.\nSair do Romão tem sido como quando um filho sai do interior para tentar a vida na ‘cidade’. Chorei de saudade por semanas e hoje me conforto em pensar que o amor construído ali é vivo”, contou.\nA despedida ganhou repercussão após alunos da escola rural da comunidade se reunirem na unidade de saúde para cantar a música Você é Especial, da dupla Daniel & Samuel, e entregar cartazes ao médico. O momento foi registrado em vídeo.