Antes de medidas eficazes serem adotadas pela Prefeitura para conter alagamentos, fortes chuvas voltaram a cair em Goiânia. Com mais da metade de precipitação prevista para o mês sendo registrada em 24 horas, entre a manhã de domingo (2) e segunda-feira (3), tendo regiões da capital registrado mais de 140 milímetros no período, várias vias ficaram alagadas e, na Marginal Botafogo e Rua 87, o trânsito ficou restrito, devido ao aumento do volume de água no local.\nForam registradas ainda quedas de árvores, além de postes que também cederam por conta dos fortes ventos. A previsão segue durante o mês, inclusive com alerta emitido pela Defesa Civil para pancadas de chuvas fortes em Goiânia nesta semana.\nSemana começa com alerta de chuva amarelo que cobre quase todo o Tocantins\nTemporal destrói imóveis, alaga ruas e deixa moradores sem energia em Goiânia e cidades do interior; vídeo