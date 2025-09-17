-Chuva Goiânia (1.3313349)\nUma moradora do Jardim das Hortências, na região noroeste de Goiânia, registrou chuva na tarde desta terça-feira (16). Em Goiás, 62 municípios estão em risco potencial para tempestades, de acordo com Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Chuvas mais volumosas estão previstas para a próxima semana.\nÀ reportagem, o gerente do Cimehgo disse que na região noroeste da capital foi registrado o volume de chuva de 5,2 milímetros (mm). Segundo o especialista, as áreas de instabilidade no estado são provocadas pela frente fria que avançou ao centro-oeste brasileiro.\nTemos uma frente subindo no Mato Grosso do Sul e umidade vindo da região norte [do país] também. Então esse conjunto de fatores aqui aumentou a nebulosidade sobre o estado de Goiás, favorecendo as áreas de instabilidade", afirmou.