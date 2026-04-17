Avanço de fluxo vindo da Amazônia forma corredor de umidade que atravessa o estado e favorece pancadas de chuva isoladas nesta sexta-feira (17) (Wildes Barbosa/O Popular)\nO avanço do fluxo de umidade vindo da Região Amazônica favorece o enfraquecimento do bloqueio atmosférico que atuava em Goiás e o retorno das pancadas de chuva, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Dessa forma, observa-se a formação de um corredor de umidade que conecta o Norte do país ao Sudeste, atravessando Goiás.\nEsse cenário atmosférico propicia a formação de um padrão típico de verão, com maior presença de nebulosidade e áreas de intensa atividade de tempestades. Segundo o Cimehgo, pode haver chuvas isoladas, porém com potencial para serem localmente fortes.\nA previsão para esta sexta-feira (17) em Goiás é de um dia marcado por sol com variação de nebulosidade em todo o estado. Há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.