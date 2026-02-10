O período chuvoso tem impactado diretamente na produtividade de várias frutas, verduras e legumes, resultando numa queda de mais de 50% na produção. Produtos como alface, rúcula e coentro são os mais afetados, pois são mais sensíveis ao excesso de umidade.\nO excesso de chuvas facilita a proliferação de doenças, piora a aparência de muitos produtos e reduz a colheita. O resultado são preços maiores ao consumidor. Um bom exemplo é a alface, que praticamente dobrou de preço em relação ao ano passado: o palito com três cabeças passou de R$ 7 para até R$ 15. Na Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), a caixa com 22 quilos de chuchu já passou de R$ 30, no início de janeiro, para R$ 120 ontem. A de jiló saltou de R$ 30 para R$ 100.\nO horticultor Darlan Fonseca, da Hortinha Vila Rosa, conta que este é um período bem mais difícil para se produzir, por cota da maior proliferação do mato. Ele conta que o excesso de água também não deixa a planta se desenvolver. O resultado é uma queda de 50% ou mais na produção que é colhida diariamente, pois tudo é muito afetado por este excesso de água.