-Chuva em Jataí (1.3395800)\nUma chuva forte alagou a cidade de Jataí, localizada na região sudoeste do estado. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a chuva estava localizada principalmente na região norte da cidade, e a ventania atingiu mais de 45 km/hora (assista acima).\nSegundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, chuvas concentradas em pontos específicos das cidades têm sido comuns. “Pelo volume que nós observamos pelas imagens, ficou muito semelhante com a chuva intensa que teve no sábado de feriado. A chuva que aconteceu ontem foi muito semelhante, mas muito localizada. Com certeza foi uma chuva de mais de 30 milímetros em poucos minutos”, explica.\nImagens registradas pela TV Anhnaguera mostram os estragos que a chuva fez. Um carro e uma moto foram arrastados pela força da água e um veículo que estava estacionado ficou sem o para-choque.