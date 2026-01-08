Goiânia já registra 64% da precipitação esperada para o mês de janeiro, apenas na primeira semana do ano. Da média histórica de 247,8 milímetros (mm), a capital recebeu 158,2 mm até o fim da tarde desta quarta-feira (7).\nA região Oeste, na medição feita no Lago das Rosas, Cidade Jardim e Campinas, teve o maior acumulado no período, chegando a mais de 191,8 mm de chuva na primeira localidade, onde foi registrado alagamento com a forte chuva na tarde de ontem. A previsão é que de redução no volume neste fim de semana.\nJustiça determina reparos urgentes em ruas destruídas pela lama em Ponte Alta do Tocantins\nTemporal provoca 9 alertas\nMorador faz manobra com moto aquática em rua alagada de Planaltina de Goiás; vídeo\nA capital registrou uma forte chuva em vários pontos, com uma precipitação que chegou a 91,2 mm na região do Lago das Rosas, no Setor Oeste. A medição feita entre 14 e 18 horas também chegou a 66,4 mm no Centro de Goiânia, 53,2 mm no Setor Goiânia 2, no Norte da cidade, além de 53 mm no Jardim América, na região Sul. Nos outros dois setores com as maiores precipitações neste mês, a Cidade Jardim registrou 49,8 mm, e o Setor Campinas, 45,6 mm. O volume em quatro horas foi o suficiente para causar transtornos.