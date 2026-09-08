As primeiras chuvas de setembro começaram a cair em Goiás, porém de forma irregular, característico para esta época do ano. Ontem, maior volume registrado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) até às 16h26 foi de 44 milímetros (mm) em Cristalina. Pilar de Goiás teve o segundo maior acumulado, com 30,2 mm, seguido por Novo Gama, onde foram registrados 25,2 mm em Lago Azul e 20,2 mm no Vale do Pedregal.\nEm contrapartida, algumas localidades tiveram volumes inferiores a 2 mm. Entre elas estão Senador Canedo, com registros de 0,8 mm. O padrão irregular de chuvas se repetiu em Goiânia. Segundo o Cimehgo, entre 13h e 16h19, o maior volume foi registrado na região Norte, com 16,4 mm.\nAmigos descem enxurrada dentro de caixa d'água e se divertem durante a chuva\nFrente fria: Goiás tem alertas de tempestade e queda na temperatura no feriadão de 7 de setembro; veja regiões afetadas