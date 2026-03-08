Pontes e trechos de estradas sofreram danos com o aumento do volume de água, cenário que contribui para o isolamento de comunidades e interrupção de serviços básicos na zona rural (Divulgação/MPTO)\nAs fortes chuvas que atingem o sul do Tocantins provocam isolamento de comunidades rurais em Sandolândia e dificultam o acesso a serviços básicos. Diante da situação, o Ministério Público do Tocantins ingressou com ação na Justiça para assegurar transporte escolar, atendimento de saúde e condições de mobilidade aos moradores.\nA ação parte da Promotoria de Justiça de Araguaçu. O órgão pede medidas urgentes para restabelecer o acesso às comunidades atingidas pelas chuvas. O pedido inclui manutenção de estradas vicinais, recuperação de pontes e garantia de transporte para estudantes e pacientes que dependem de deslocamento até a sede do município.