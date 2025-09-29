Tempo seco em Goiânia (Wildes Barbosa)\nO tempo seco e quente que marca os últimos dias em Goiás deve continuar ao longo das próximas duas semanas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas só devem retornar de forma mais consistente a partir de 13 de outubro, ainda que de maneira irregular em várias regiões do estado.\nA meteorologista do Inmet, Elizabete Alves, explicou que o calor intenso e a baixa umidade do ar seguem predominando nos próximos dias.\nEssa semana vai ser uma semana bastante quente e com umidade baixa. Já estamos hoje com alerta laranja, significa umidade de 20 a 12%, praticamente todo o estado de Goiás”, afirmou.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Alerta para cuidados com o tempo seco\nA previsão indica temperaturas que podem chegar a 38°C em Goiânia até o fim de semana e até 40°C em áreas do norte do estado.