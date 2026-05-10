Um ciclista de 70 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete neste sábado (9), na região da Arso 151 (antiga 1.503 Sul). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Benedito Souza de Freitas. O motorista da caminhonete deixou o local sem prestar socorro.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima morreu no local. Uma caminhonete com as mesmas características da envolvida no acidente foi encontrada pela polícia próximo ao aeroporto de Palmas. A perícia esteve no local onde o veículo foi localizado. A caminhonete apresentava estragos compatíveis com o impacto e foi apreendida.