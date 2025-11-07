Um ciclone extratropical vindo do Sul do Brasil pode trazer tempestades para Goiás neste sábado (8). As fortes chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e até granizo. O alerta consta no boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) e vale para todas as regiões do estado.\nSegundo o órgão, os ventos podem atingir 60 km/h. Além disso, o centro goiano deve ser a região mais afetada pelo ciclone, com possibilidade de chuvas de até 50 milímetros (mm). Na lista de cidades, Aruanã e Cocalzinho aparecem como as propensas a receber os maiores volumes de chuvas, ambos com 35 mm.\nEm Goiânia, a previsão do órgão para este sábado é de variação entre sol, nebulosidade e pancadas de chuvas. A temperatura máxima na capital pode chegar a 32°C, com a umidade do ar oscilando entre 50% e 95%. Como mostrou o DAQUI, Goiânia possui 134 pontos de alerta para alagamentos e fortes enxurradas.