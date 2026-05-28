Município oficializou um percurso de 11 quilômetros para descidas de caiaque e o tradicional 'boia-cross' (Reprodução/Arquivo pessoal Sandro Lincoln)\nA primeira cidade goiana banhada pelo Rio Araguaia após a sua nascente, Santa Rita do Araguaia aposta no potencial de suas águas cristalinas para se consolidar como novo polo de ecoturismo no sudoeste do estado. Em meio ao curso sereno do rio, o município revela um cenário de cachoeiras e águas limpas que oferecem um refúgio de frescor e natureza preservada para quem busca os encantos do interior goiano.\nEmbora haja divergências quanto ao número exato de cachoeiras existentes na cidade, a Secretaria de Turismo de Santa Rita do Araguaia informa que, oficialmente, existem quatro quedas d’água na região: Rio Babilônia, Couto Magalhães, Dois Saltos e Bebedouro. Mas o potencial local pode ser ainda mais vasto.