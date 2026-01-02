A Prefeitura de Ribeira do Pombal, no norte da Bahia, publicou um decreto para proibir temporariamente a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas em todo o município até 5 de janeiro.\nA decisão vem depois da confirmação, nesta quarta-feira (31), de que ao menos sete moradores foram intoxicados após consumo de bebida alcoólica contaminada por metanol.\nO decreto estabelece que a proibição se aplica a todos os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, eventos públicos ou privados e comércio ambulante.\nPrefeito questiona sanção de lei que muda sistema do transporte da Grande Goiânia\nO recomeço de Sarah Jamilly\nPAC tem 60% das obras só no papel\nA fiscalização ficará sob responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Guarda Civil Municipal, e poderá resultar em "interdições cautelares, apreensão e inutilização de produtos, além da aplicação das sanções previstas em lei".