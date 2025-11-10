A caipirinha gigante de 1.500 litros preparada em uma betoneira (Divulgação / Prefeitura de Anhanguera-GO)\nO menor município de Goiás e o segundo menor do Brasil tem a maior caipirinha do mundo. Durante o 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti, realizado de sexta (7) até ontem, Anhanguera produziu 1.717 litros da bebia, superando o recorde anterior, de 1.000 litros, registrado em Belo Horizonte (MG). Agora, o município aguarda a homologação oficial do Guinness World Records, que deve ocorrer nas próximas semanas.\nA caipirinha gigante foi preparada na manhã deste domingo (9) por uma equipe de 20 pessoas. Segundo a organização, a receita teve 380 kg de limão taiti, 100 litros de cachaça, 680 litros de água mineral, 170 kg de açúcar e 150 sacos de gelo, misturados em betoneiras adaptadas e armazenados em um tonel de aço inox. A bebida foi preparada em cerca de 1h45.