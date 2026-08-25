A Cidade de Goiás registrou a maior temperatura do Brasil nesta segunda-feira (24), com os termômetros atingindo 40,5°C durante a tarde. O calor extremo foi confirmado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que aponta a combinação do período de estiagem com as características urbanas do município, como o calçamento histórico de pedras, como causas para a elevação da temperatura.\nAo DAQUI, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que o pico de calor foi impulsionado pelo tempo seco típico desta época do ano e pela localização da estação meteorológica no centro histórico.\nNós temos um ambiente propício à elevação de temperaturas na Cidade de Goiás, porque o equipamento fica no centro da cidade, onde o calçamento é de pedra e várias situações em volta colaboram para que essas temperaturas fiquem mais elevadas", explica.