O município de Aragarças, no oeste goiano, registrou 41 °C e alcançou a terceira posição no ranking das maiores temperaturas do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a marca é considerada atípica para agosto e reflete o impacto do bloqueio atmosférico e da estiagem prolongada no estado, mantendo o interior em alerta para máximas extremas antes da chegada de uma nova frente fria, que está prevista para o fim de semana.\nAo DAQUI, Elizabete Alves, meteorologista do Inmet, explicou que, no encerramento do mês de agosto, as máximas costumam ficar abaixo dos 40 °C na região. Segundo ela, a marca é resultado da combinação de estiagem, bloqueio atmosférico e ventos quentes vindos de Mato Grosso.\nAragarças chega, sim, a essa temperatura, mas normalmente é no mês de setembro. Normalmente as máximas ficam em torno de 38,5 °C a 39,2 °C, mas passar de 40 °C e chegar a 41 °C não é comum para agosto", explicou.