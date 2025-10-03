Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, registrou o dia mais seco do Brasil, na quinta-feira (2). No município, os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcaram 9% de umidade relativa do ar. Já a temperatura máxima chegou aos 33,4°C.\nAs maiores temperaturas no estado ocorreram na Cidade de Goiás e São Miguel do Araguaia. Ambas atingiram 39,5°C e ficaram no ranking dos sete municípios mais quentes do país. A liderança ficou com Palmas (TO), com 40,6°C. Na terça-feira (30), São Miguel do Araguaia apareceu entre os cinco municípios mais quente do Brasil.\nSegundo o Inmet, a temperatura máxima de Goiânia foi de 37,3°C. A umidade do ar chegou aos 15%. Ao jornal, a meteorologista do órgão, Elizabete Alves, disse que essas condições devem continuar até meados deste mês, como a umidade do ar baixa em até 8%.